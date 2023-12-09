İsrail gazetesi Haaretz: Gazze’de hava saldırılarında ölenlerin yarısından fazlası sivil

9 Aralık 2023 21:34 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 22:36

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrailli bir gazetenin yayınladığı araştırmaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava bombardımanı son yıllarda sivil kayıpları açısından en gelişigüzel saldırı olarak nitelendirildi. Haaretz'in analizine göre İsrail güçlerinin Cumartesi günü kuzey Gazze'deki kontrolünü sağlamlaştırmak için savaştığı, Gazze şehrinin Şecaiya bölgesini bombaladığı ve aynı zamanda yaşandığı belirtildi. Son 24 saatteki tam ölü sayısı belirsizdi ancak Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah'taki ana hastane, 71 cesedin alındığını ve 62 cesedin güneydeki Han Yunus kentindeki Nasır hastanesine götürüldüğünü bildirdi.

Haaretz'in analizi, 2012-22 yılları arasında Gazze'de düzenlenen daha önceki üç operasyonda sivil ölümlerinin hava saldırılarında ölenlerin toplamına oranının %40 civarında olduğunu ortaya çıkardı. Mevcut Operasyon Demir Kılıçlar'ın ilk üç haftasında, Haaretz'in "eşi görülmemiş cinayet" olarak tanımladığı olayda, toplam ölümlerin sivil oranı %61'e yükseldi. Bu oran, 20. yüzyılda dünya genelinde yaşanan ve ölenlerin yaklaşık yarısının sivillerden oluştuğu tüm çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısından çok daha yüksek.

SİVİL ÖLÜMLERİ İSRAİL’İN GÜVENLİĞİNİ ZAYIFLATIYOR

Haaretz sözlerini şöyle tamamladı: "Genel sonuç, sivillerin yoğun şekilde öldürülmesinin İsrail'in güvenliğine hiçbir katkı sağlamadığı, aynı zamanda onu daha da zayıflatacak temelleri de içerdiğidir. Evlerinin yıkıntılarından ve ailelerinin kaybından çıkacak Gazzeliler, hiçbir güvenlik düzenlemesinin karşı koyamayacağı bir intikam arayışına girecekler."

Çalışma, 10 gün önce İsrail'in diğer iki haber sitesi olan +972 Magazine ve Local Call tarafından yürütülen ve İsrail'in, insanların Hamas yöneticilerine sırt çevireceği umuduyla kitlesel sivil kayıplara neden olmak için kasten konut bloklarını hedef aldığını ortaya koyan bir soruşturmayı doğruluyor. Rakamlar, Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes yönündeki oylamasını veto etmesi nedeniyle küresel eleştirilerle ve tecritle karşı karşıya kalan Biden yönetimi için okumayı zorlaştıracak.

“ABD SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR”

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ölümcül saldırının tetiklediği savaşın başlangıcından bu yana ABD, İsrail güçlerini hedef seçerken daha dikkatli davranmaya ikna etmeye çalışıyor ve sürekli olarak yüksek sivil ölümlerine rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Amerikan tavsiyelerine "açık" olduğunu iddia ediyor.

Biden yönetiminin güvenlik konseyi kararını veto etmesi nedeniyle savaş suçlarına yataklık etme iddialarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde konuşan ABD ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, "Sivil kayıpları azaltmak için daha fazlasının yapılabileceğini kesinlikle hepimiz biliyoruz ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin İsrail'e silah ve diplomatik destek sağlamaya devam ederek "savaş suçlarına suç ortaklığı" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien şunları söyledi: "ABD hükümeti, bu vetoyla, Gazze'deki büyük sivil acılarına, şaşırtıcı ölü sayısına ve benzeri görülmemiş insani felakete utanç verici bir şekilde sırtını dönüyor."

"ABD-AB MEGA KATLİAMIN SUÇ ORTAĞI"

Ünlü Yunan Ekonomi Profesörü Varoufakis sosyal medya hesabından Haaretz gazetesindeki araştırmaya ilişkin açıklama yaptı. Varoufakis, “Haaretz gazetesi, Gazze’de sivil ölüm oranının 20. yüzyılda dünyadaki tüm çatışmalardan daha yüksek olduğunu söylüyor. Ben olsam doğrudan şöyle derdim: ABD-AB mega katliamın suç ortağıdır!” dedi.

İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

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Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 274 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.