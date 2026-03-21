İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını önümüzdeki birkaç hafta boyunca sürdüreceği iddia edildi.

İsrail’in, 28 Şubat'tan bu yana ABD ile birlikte düzenlediği İran operasyonlarının birkaç hafta daha süreceği öne sürüldü. Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan siyasi bir kaynak, “İran ile savaş birkaç hafta daha devam edecek. En az iki haftalık ek uzatma sürecindeyiz” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN SALDIRILARI DA YOĞUNLAŞACAK

Gazeteye konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, Lübnan’a saldırıların da kısa süre içinde yoğunlaşacağını, ancak şu an ağırlık merkezlerinin İran olduğunu belirtti. Yetkililer, Hizbullah’ın saldırı kapasitesini tamamen bitiremeyeceklerini ancak amaçlarının Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri’ne kadar “net geri püskürtme” olduğunu iddia etti.

BAKANDAN SİNYAL GELDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gelecek hafta ABD ile İran’a düzenlenen saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını açıklamıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını ve başkent Beyrut’u da hedef aldığını duyurdu. İsrail, havadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırıların ardından kara işgalini genişletme kararı aldı.

