İran’ın en kritik nükleer tesislerinden biri olan Natanz’a düzenlenen hava saldırısı, Orta Doğu’da "kim vurdu" bilmecesine dönüştü. İsrail ordusu saldırıyı üstlenmezken, oklar "sığınak delici" bombaları kullanan ABD uçaklarını işaret etti. İsrail Savunma Bakanı Katz ise "Saldırılar bu hafta daha da şiddetlenecek" diyerek yeni harekatların sinyalini verdi.

İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kalbi sayılan Şehid Ahmedi Ruşen (Natanz) Nükleer Tesisi, bu sabah ağır bir hava saldırısıyla hedef alındı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırının arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu duyururken, tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntı yaşanmadığını ve halk için bir tehlike bulunmadığını açıkladı.

İran'ı "kim vurdu" bilmecesi: Nükleer tesise düzenlenen saldırıda İsrail topu ABD’ye attı!

İSRAİL: "BİZ VURMADIK, ABD'YE SORUN"

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Natanz bölgesine herhangi bir saldırı düzenlemediğini" itiraf etti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, tesisin "sığınak delici" bombalarla bizzat ABD uçakları tarafından hedef alındığını ileri sürdü.

Öte yandan saldırı sonrası askeri yetkililerle bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tahran’a yönelik "imha dozunun" artacağını duyurdu:

"İran rejimine karşı saldırıları sürdürmeye, komutanlarını etkisiz hale getirmeye ve stratejik yeteneklerini yok etmeye kararlıyız. Tüm savaş hedeflerine ulaşılıncaya kadar durmayacağız" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI: "İRAN'DA 8 BİNDEN FAZLA HEDEF

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ise yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 130 İran gemisi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 3 haftalık bir süre içinde bir donanmanın imha edilmesinin en büyük örneği" ifadelerini kullandı.

"Saldırılarımız arttıkça İran'ın savaş kabiliyeti sürekli olarak azalıyor. Donanmaları denize açılmıyor, taktik savaş uçakları uçmuyor ve çatışmanın başındaki yüksek oranlarda füze ve insansız hava aracı fırlatma yeteneklerini kaybettiler. İlerlememiz apaçık ortada" şeklinde konuşan Cooper ayrıca, "Şu anda Orta Doğu üzerinde dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini kurduk" dedi.

