İsrail İran'da saldırılarını dozunu artırıyor: Tarih verdiler! "Yok edeceğiz"
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, önümüzdeki günlerde İran savunma sanayisinin tüm hayati bileşenlerini hedef alacak kapsamlı bir saldırı dalgasının başlayacağını duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'ın askeri üretim kapasitesini hedef alan operasyonların genişletileceğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde bu kapasitenin büyük bölümünün yok edileceğini duyurdu.
Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in talimatıyla hafta sonu İran'ın askeri sanayisine yönelik zararları derinleştirdiklerini ileri sürdü.
BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YOK EDECEĞİZ
"Önümüzdeki birkaç gün içinde İran'ın savunma sanayisinin tüm temel ve hayati bileşenlerine yönelik saldırıyı tamamlayacağız." ifadesini kullanan Defrin, İran'ın askeri üretim kapasitesinin büyük bölümünü yok edeceklerini, bunların yeniden inşa edilmesinin uzun zaman alacağını öne sürdü.
Defrin, dün İran'ın havacılık üzerine üretim yapan iki büyük fabrikasını ve bir uranyum tesisini hedef aldıklarını iddia etti.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.