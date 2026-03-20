İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınmadı. Bu sabah cami önünde namaz kılmak için toplanan kalabalığa ise müdahale edildi. Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılabilmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarında toplanmak için çağrı yaptı.

İsrail'in İran savaşı sırasında getirdiği toplanma yasağı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da bayram namazının kıldırılmaması Filistinlilerin tepkisini çekti. Bu sabah cami önünde toplananlar ise içeri alınmadı.

Filistinliler dün bayram namazını Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılabilmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarında toplanmak için çağrı yapmıştı.

İsrail polisi, ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadetin engellenmesine tepki olarak Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılan Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile şiddetli bir şekilde müdahale etmişti.

DOĞU KUDÜS BAYRAMA BURUK GİRİYOR

Öte yandan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek başta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapalı tutulması olmak üzere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.

Her bayram, arife günlerinde Filistinlilerle dolup taşan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sessizlik ve sokakların adeta hayalet şehri andıran manzarası dikkati çekti.

İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek getirdiği toplanma yasakları nedeniyle Eski Şehir'e girişleri kısıtlarken bölgedeki Filistinli esnafın da söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kepenk açması engellendi. Eski Şehir'de sadece eczane ve market gibi acil ihtiyaçlara yönelik dükkanların açık olduğu görüldü.

İsrail baskısı nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli esnaf, Tel Aviv yönetiminin kısıtlamaları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydetti.

