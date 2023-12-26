İsrail, el koyduğu 80 Filistinlinin naaşını teslim etti

26 Aralık 2023 18:58 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 21:00

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ediyor. 81.gününe girilen savaşta İsrail, Gazze Şeridi'nde yine katliamlar yaptı, hayatını kaybeden Filistinli sayısı 20 bini aştı. Özellikle 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan geçici ateşkes görüşmeleri, barış için umudu artırsada, İsrail o dönemde serbest bıraktığı rehine sayısından daha fazla Filistinliyi tutuklayarak, mahkum etti. Hamas'ın elinde bulunan rehinelere iyi davrandığı görüntüler ve rehinelerin Kassam Tugayları'nı öven sözleri gündemdeki yerini korurken, bugün İsrail, sivillere yönelik korkunç bir vahşeti gözler önüne serdi.

80 SİVİLİN NAAŞI GAZZE'YE GÖNDERİLDİ

İsrail güçleri, Gazze’den kaçırıp katlettiği 80 sivilin naaşını bir kamyon içerisinde Gazze’ye geri gönderdi. İsrail Gazze'ye yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu naaşları Kerem Ebu Salim sınırı üzerinden teslim etti. İsrail tarafından teslim edilen ve kimliği belirlenemeyen 80 Filistinli Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığına defnedildi. Defin için bir tırın konteynırında getirilen cansız bedenlerin bir kısmının çürümüş olduğu ve bulundukları bölgelerde hastalık yaymasından endişe edildiği için hazırlanan toplu mezara defnedildiği aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.