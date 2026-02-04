İsrail’in terör örgütü YPG ile teması yeni bir boyuta taşındı. Kudüs’te gerçekleşen görüşmede, YPG kontrolündeki sözde yönetimin temsilcisi İsrail Meclisi’nde kabul edildi.

İsrail, Suriye ordusunun operasyonlarla birçok bölgeden çıkardığı terör örgütü YPG’nin işgali altındaki alanlarda kurulan sözde "özerk yönetimin"bir temsilcisini mecliste ağırladı.

İSRAİLLİ BAKANDAN "ROJAVA" ÇIKIŞI

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail, Rojava’daki YPG'nin yanında durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Chikli, terör örgütü YPG’nin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren sözde yönetimin temsilcisi terörist Azad Halil’i İsrail Meclisi’nde kabul ettiklerini duyurdu.

MECLİSTE YPG TRAFİĞİ

Chikli, söz konusu görüşmede Azad Halil’i, Likud Partisi’nin Dürzi Milletvekili Afif Abed ile İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi ile bir araya getirdi. "Dış ilişkilerde Türkiye'yi yalnızlaştırmak için her şeyi yapmalıyız" diyen Bakan Chikli, dış politikada Türkiye'ye karşı müttefikler bulmaları gerektiğini yineledi.

TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ

Görüşmenin ardından sözde özerk yönetimin temsilcisi Azad Halil, sosyal medya hesabından İsrail’e destekleri için teşekkür etti. Halil, Kürt halkı ile Yahudi halkının dost olduğunu öne süren ifadeler kullandı.

SURİYE ORDUSU SAHADA İLERLİYOR

Suriye ordusu, Fırat’ın doğusunda yürüttüğü operasyonlarla Deyrizor ve Rakka kent merkezi ile kırsalını terör örgütü YPG’den temizlemişti. Operasyonlar, örgütün sahadaki hakimiyetini ciddi şekilde daraltmıştı.

HASEKE VE KAMIŞLI SÜRECİ BAŞLADI

Suriye Hükümeti, YPG ile 2 Şubat’ta yürürlüğe giren anlaşma kapsamında örgütün işgali altındaki Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde konuşlanma ve teslim alma sürecini başlattı.

