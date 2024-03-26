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Haberler > Dünya > İsrail, Refah'ta bir evi vurdu: 15 masum hayatını kaybetti

İsrail, Refah'ta bir evi vurdu: 15 masum hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Refah&#039;ta bir evi vurdu: 15 masum hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 15 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin merkezli haber ajansı Şihab'ın (shehabnews) haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın kuzeyindeki Musbih bölgesinde Ebu Nukira ailesinin evini bombaladı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

CAN KAYBI 32 BİNİ GEÇTİ

İsrail ordusunun 171 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 11 saldırıda 107 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 333’e, yaralı sayısının ise 74 bin 694'e yükseldiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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