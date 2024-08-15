İsrail UNRWA çalışanını katletti! BM kurumu neden önemli?

7 Ekim’den bu yana Gazze’de 40 bin 5 kişiyi katleden İsrail, bu kez Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda UNRWA çalışanı bir Filistinliyi öldürdü. Kurum, 1948’de İsrail’in Filistinlilere karşı başlattığı zulümler sonucunda BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı bir Filistinli hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

UNWRA NEDİR?

UNRWA, 1948’de İsrail’in Filistinlilere karşı başlattığı zulümler sonucunda BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda personelinin rol oynadığı yönündeki suçlamalarla sarsılan Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), 1949'dan bu yana Filistinli mültecilere destek veren kurumların başında geliyor.

İlgili Haberler İsrail, Lübnan'ı vurdu! Ölü sayısı açıklandı

NEREDEYSE TAMAMI GÖNÜLLÜLERDEN OLUŞUYOR

Neredeyse tamamen gönüllü devlet katkılarıyla finanse edilen kuruluş, uzun süredir İsrail tarafından sert eleştirilere hedef oluyordu.

İlgili Haberler İsrail’in teyit edilen işgalciliği

İSRAİL'İN HEDEFİNDE!

İsrail son yaptığı bir açıklamada, Gazze’deki savaşın bitmesinin ardından UNRWA’nın bölgede hiçbir şekilde rol almasını ve faaliyette bulunmasını istemediğini bildirdi.

UNRWA yönetimi, İsrail’in öne sürdüğü suçlamalarla ilgili kapsamlı soruşturma açtığını belirterek, olaya karışan bazı çalışanların görevine son verildiğini duyurdu.

UNRWA NEDEN ÖNEMLİ?

UNRWA web sitesine göre, Filistinli mülteciler "1 Haziran 1946 ile 15 Mayıs 1948 arasındaki dönemde normal ikamet yerleri Filistin olan ve 1948 çatışması sonucunda hem evini hem de geçim kaynaklarını kaybeden kişiler" olarak tanımlanıyor.

Bu kişilerin torunlarının da yine mülteci statüsüne sahip olma hakkı bulunuyor. UNRWA, uluslararası statüleri nedeniyle bu kişilerin tek yasal garantörü konumunda.

İlgili Haberler İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak kararı

ÇEŞİTLİ HİZMETLER SAĞLIYOR

Kurulduğunda yaklaşık 750 bin Filistinli mülteciye hizmet veren UNRWA’ya şu anda yaklaşık 5,9 milyon Filistinli kayıtlı. UNRWA, bu kişilere silahlı çatışma zamanları da dahil olmak üzere sağlık ve sosyal hizmetler, mikrofinans ve acil yardım imkanı sağlıyor.

540 BİNDEN FAZLA ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR

BM kurumu, 19'u 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal edilen Batı Şeria'da olmak üzere toplam 60 civarında kampın yönetiminden sorumlu. UNRWA okullarında 540 binden fazla çocuk eğitim görüyor.