İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusundaki personel krizinin derinleştiğini belirterek, çözüm bulunmazsa ordunun çökme ihtimalinin olduğunu açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Zamir güvenlik kabinesi toplantısında bakanları uyardı ve ordunun mevcut personel ile artan görev yükünü karşılamasının giderek zorlaştığını söyledi.

"ORDUMUZ KENDİ İÇİNDE ÇÖKECEK"

Zamir, İran’a yönelik hava operasyonları ile Lübnan’da yürütülen kara hareketleri sırasında ordunun personel ihtiyacının giderek arttığını vurguladı. “Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; çözüm bulunmazsa ordumuz kendi içinde çökecek” diyen Zamir, ordunun mevcut yapısıyla görevlerini sürdüremeyeceği uyarısında bulundu.

Toplantıya katılan diğer üst düzey askeri yetkililer de görev sayısının artarken asker sayısının azaldığına dikkat çekti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin yarısının işgal altında tutulması ve Batı Şeria’da yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanması gibi operasyonlar nedeniyle daha fazla personele ihtiyaç duyuyor.

Yetkililer, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin kararın iptal edildiğini hatırlatarak, ordunun karşılaştığı personel açığının çözülmesi için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

