İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki en önemli geçiş noktası olan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan en kritik geçiş noktalarından biri olan Kasımiye Köprüsü’ne hava saldırısı düzenledi. Başbakan Netanyahu’nun doğrudan talimatıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, Litani Nehri üzerindeki stratejik köprü tamamen yıkılarak ülkenin ulaşım ağı felç edildi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İsrail savaş uçakları, güneydeki Sur kentini Sayda’ya ve dolayısıyla başkent Beyrut’a bağlayan ana arter üzerindeki Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı. Litani Nehri üzerinde devasa bir yıkıma yol açan saldırı, bölgedeki insani ve lojistik akışı durma noktasına getirdi.

NETANYAHU’DAN "KÖPRÜLERİ YIKIN" TALİMATI

Saldırının perde arkasında İsrail hükümetinin en üst düzey kararları yer alıyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun orduya bizzat talimat vererek, Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri üzerinde bulunan tüm köprülerin bombalanmasını istediğini açıklamıştı.

İsrail tarafı, bu köprülerin Hizbullah tarafından askeri sevkiyat için kullanıldığını iddia ederek sivil altyapıya yönelik operasyonlarını meşrulaştırmaya çalışıyor.

LİTANİ HATTINDA ULAŞIM KOPTU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin sosyal medya üzerinden "Lübnan’ın güneyine saldırılar başladı" duyurusunun hemen ardından gelen saldırıyla birlikye, bölgede tam bir lojistik abluka oluşturulacak.

Kasımiye Köprüsü’nün yıkılmasıyla birlikte, Litani Nehri'nin güneyinde kalan yerleşim birimlerinin kuzeyle olan fiziki bağı büyük oranda kesildi.

