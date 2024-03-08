İsrail'in kurulmasında parmağı var! Lord Balfour'un tablosu parçalandı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'in kurulma sürecini hızlandıran Balfour Deklarasyonu'na ismini veren Lord Balfour'un tablosu İngiltere'de parçalandı.

Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail'e karşı tüm dünyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak İngiltere'de Filistin destekçisi bir grup, İsrail'in kurulmasında parmağı olan Lord Balfour'un resmini parçaladı.

BALFOUR'UN RESMİ PARÇALANDI

Ortadoğu'da bir Yahudi devletinin kuruluşuna giden süreci hızlandıran Balfour Deklarasyonu'na ismini veren Eski Birleşik Krallık başbakanı Lord Balfour'un resmi Filistin yanlısı bir grup tarafından önce sprey sıkıp ardından keserek parçalandı.

BALFOUR DEKLARASYONU

Balfour Deklarasyonu, Lloyd George'un başbakanlığındaki Britanyalı savaş kabinesinde ışişleri bakanı olan Arthur Balfour'un girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistin'de bir Yahudi devletinin -İsrail- kurulmasıyla sonuçlanan girişimdir. 1917 yılındaki bu deklarasyon, ilk Balfour Deklarasyonudur.

Balfour'un girişimiyle 1926 yılında, Britanya sömürgeleri hususunda ikinci bir Balfour Deklarasyonu yapılmıştır. Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde uluslararası Siyonist hareketin liderlerinden olan Lord Rothschild'e bir mektup göndererek, Filistin topraklarında bir Yahudî devleti kurulması konusunda İngiliz hükûmetinin destek vereceğini bildirmiştir.