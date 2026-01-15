THY’nin bugün İstanbul-Barcelona uçuşunu yapan TK1853 sefer sayılı Airbus 321 tipi yolcu uçağında, yaşanan bir 'bomba tehdidi' nedeniyle acil iniş gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün konuya ilişkin açıklamasında "Bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edildi." ifadelerine yer verdi. Uçuş emniyeti için gerekli tüm prosedürlerin derhal başlatıldığı bildirildi.

İspanyol basınına yansıyan habere göre, Türk Hava Yolları uçuşunda bomba tehdidi nedeniyle Barselona'da güvenlik protokolleri devreye girdi. Kokpit ekibinin uçakta acil durum olduğunu belirtmek için transponder sistemini 7700 koduna aldığı bildirildi.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin X sosyal medya hesabında şu açıklamalarda bulundu:

TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

