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İtalyan bakan toplantı sırasında fenalaştı! Crosetto hastaneye kaldırıldı

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İtalyan bakan toplantı sırasında fenalaştı! Crosetto hastaneye kaldırıldı
İtalya, Savunma Bakanı, Haber

Dünya Haberleri

İtalya'da üst düzey isim hastaneye kaldırıldı...  Savunma Bakanı Guido Crosetto, şubat ayında yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından bir kez daha fenalaştı. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda rahatsızlanan Crosetto hastaneye kaldırıldı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında aniden fenalaştı. Şubat ayında da hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki bakan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TOPLANTIYI YARIDA BIRAKTI

İtalyan basınındaki haberlere göre Crosetto'nun kendini iyi hissetmemesi sebebiyle toplantıyı yarıda bıraktı. Ambulansla hastaneye götürülen Crosetto'nun kalp hasarına neden olmayan hafif perikardit - kalp zarı iltihabı teşhisi konuldu.

İtalyan bakan toplantı sırasında fenalaştı! Crosetto hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Crosetto, 2013 yılında bazı kalp sorunları yaşamıştı. Crosetto, şubatta da şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başkent Roma'daki San Carlo di Nancy Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

 

Haberin basına yansımasının ardından, İtalyan siyasiler sosyal medya hesaplarından Crosetto'ya geçmiş olsun dileklerini ileten paylaşımlarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Haydi Guido. Seni en kısa zamanda bekliyoruz." ifadesini kullanırken, muhalefetteki Eylem Partisi'nin (Az) lideri Carlo Calenda da Crosetto'nun bir an önce iyileşmesini diledi.

Ülkede, 25 Eylül 2022'deki seçimlerden birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) kurucularından Guido Crosetto, Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde 22 Ekim 2022'den kurulan sağ koalisyon hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

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