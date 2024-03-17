İzlanda alev alev! Son 3 ayda 4 yanardağ patlaması

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Mart 2024 12:01 - Güncelleme: 17 Mart 2024 12:05 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patladı. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yetkililer son patlamayı 'en güçlü patlama' olarak nitelendirdi.