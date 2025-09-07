Japonya’da siyasi deprem! Başbakan Ishiba istifa etti

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki bölünmeyi önlemek amacıyla istifa etti.

PARTİ İÇİ KRİZ BÜYÜDÜ

Başbakanlık Ofisi, konuyla ilgili yorum yapmazken, Ishiba liderliğinde iktidara gelen LDP koalisyonu, artan hayat maliyetleri nedeniyle seçmenlerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı ve geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde her iki mecliste de çoğunluğunu kaybetti.

YENİ LİDER ARAYIŞI

LDP milletvekilleri, olağanüstü liderlik seçimi yapılıp yapılmayacağına Pazartesi günü oylama ile karar verecek.

ABD İLE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

İshiba hükümeti, istifa kararından kısa bir süre önce ABD ile ticaret anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmişti.