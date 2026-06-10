Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken en az 9 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmezken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis Sözcüsü Dimakatso Nevhuhlwi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg'un Cleveland bölgesindeki Jumpers adlı kaçak yerleşim yerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.

Johannesburgda silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevhuhlwi, saldırıda 3'ü kadın 11 kişinin olay yerinde can verdiğini, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 erkeğin de daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayda yaralanan en az 9 kişinin çevredeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını dile getiren Nevhuhlwi, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Johannesburgda silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

10'DAN FAZLA ŞÜPHELİ VAR

Nevhuhlwi, ilk belirlemelere göre 10'dan fazla şüphelinin Cleveland'daki bir benzin istasyonu yakınında beyaz bir minibüsten indiğinin tespit edildiğini belirtti.

Johannesburgda silahlı saldırı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Şüphelilerin yerleşim yerine iki ayrı noktadan girerek bölge sakinlerine ateş açtığına işaret eden Nevhuhlwi, saldırganların daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçtığını kaydetti.

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