ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Michigan'da katıldığı etkinlikte İsrail'i rahatsız eden açıklamalara imza attı. Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı savaşı eleştiren Harris, "Bibi" lakaplı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ı savaşmaya ikna ederek Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürüklediğini iddia etti.

Detroit'te düzenlenen Michigan Demokrat Partisi Kadınlar Grubu etkinliğinde konuşan Kamala Harris, Orta Doğu'daki savaşın perde arkasına dair ağır suçlamalarda bulundu.

Harris, Trump’ın İran kararının bağımsız bir strateji değil, bir "etkilenme" sonucu olduğunu ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Trump’ı Amerikan halkının asla istemediği bu savaşın içine çekti. Bu konuda net olalım. Trump, Bibi Netanyahu'nun etkisiyle bir savaşa girdi ve bu süreçte evlatlarımızı, Amerikan askerlerini bile bile riske attı, ateşe attı."

"EPSTEİN DOSYALARINI ÖRTBAS ETMEK İÇİN SAVAŞ ÇIKARDI"

Harris, askeri saldırıları sadece dış politika hatası olarak değil, aynı zamanda bir "oyalama taktiği" olarak nitelendirdi. Trump’ın Amerikan askeri gücünü seçici ve kontrolsüz bir şekilde kullanarak "güç gösterisi" yapmaya çalışan "güvensiz bir adam" olduğunu söyleyen Harris, bu saldırıların asıl amacının Epstein dosyalarından dikkatleri başka yöne çekmek olduğunu iddia etti.

EKONOMİK YIKIM: BENZİN FİYATLARI 4 DOLARI AŞTI

Savaşın sadece askeri değil, ekonomik bedellerinin de Amerikan halkının omuzlarına yüklendiğine değinen Harris, ulusal benzin fiyatlarının galon başına ortalama 4,06 dolara yükselmesini bu müdahalenin doğrudan bir sonucu olarak gösterdi. Harris, mevcut yönetimi "ABD tarihindeki en yozlaşmış, duygusuz ve beceriksiz yönetim" olarak tanımlayarak eleştirilerini dozunu artırdı.

"BİR MAFYA PATRONU GİBİ DAVRANIYOR"

Trump’ın uluslararası ilişkiler tarzına yönelik ise, Trump'ı bir "mafya patronu" gibi davranmakla suçladı.

TRUMP’TAN İSRAİL’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth sosyal medya hesabından İsrail hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. İsrail’i sevenlerin yanı sıra sevmeyenlerin olabileceğini belirten Trump, "Bu ülke, ABD’nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, atılgan, sadık ve zekiler. Çatışma ve gerginlik anlarında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinden farklı olarak, İsrail azimle savaşır ve nasıl kazanılacağını bilir" ifadelerini kullandı.

İTİRAFLARI KAMALA HARRİS’İ KURTARIYOR MU?

2024 ABD başkanlık yarışında Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam eden İsrail'e silah ambargosunu desteklemedi.

Seçim kampanya sürecinde Harris, İsrail'in güvenliğini her zaman savunacağı, sözünü vermişti.

