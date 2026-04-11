Joe Biden döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kamala Harris, yaptığı açıklamada 2028'de başkanlık için aday olmayı düşündüğünü doğruladı. Harris'in sözleri, siyasi geleceği hakkında bugüne kadar yaptığı en açık kamuoyu açıklaması olarak dikkat çekti.

Joe Biden'ın sağ kolu olan ve başkan yardımcılığını yapan Kamala Harris, dün 2026 Ulusal Eylem Ağı Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını söyledi.

Kongrede oldukça sıcak bir karşılama ile karşı karşıya kalan Harris'in konuşması 'Tekrar aday ol' sloganlarının yükselmesiyle sık sık kesildi.

"İŞİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Harris, sloganlara cevaben "Tekrar aday olmayı düşünüyorum ama şunu da söyleyeyim. Dört yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına bir adım uzaklıkta görev yaptım" ifadelerini kullandı. "Batı Kanadı'ndaki ofisimde, Oval Ofis'e birkaç adım uzaklıkta sayısız saat geçirdim. Oval Ofis'te, Durum Odası'nda sayısız saat geçirdim." diyen Harris, "İşin ne olduğunu ve ne gerektirdiğini biliyorum." diyerek başkanlık sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurguladı.

Harris konuşmasında şunları söyledi:

"MEVCUT DURUM İŞE YARAMIYOR"

"Geçtiğimiz yıl boyunca ülkeyi gezdim, güneyde ve birçok başka yerde zaman geçirdim. Ve gerçekten emin olduğum bir şey daha var ki, mevcut durum işe yaramıyor ve uzun zamandır birçok insan için işe yaramıyor"

Haberle İlgili Daha Fazlası