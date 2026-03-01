Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, x sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’a adeta ateş püskürdü. Trump’ın ABD halkını istemediği bir savaşa sürüklediğini belirten Harris, “Askerlerimiz Trump'ın kendi seçtiği savaş uğruna tehlikeye atılıyor.” ifadelerinde bulundu.

İsrail ile ABD’nin ortak olarak başlattığı İran saldırılarına yönelik X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kamala Harris, Trump’a sert çıkıştı.



"ASKERLERİMİZ TRUMP'IN SEÇTİĞİ SAVAŞ UĞRUNA TEHLİKEYE ATILIYOR"

Harris x sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürüklendiğini belirterek, “Açıkça söyleyeyim: İran'da rejim değişikliği için bir savaşa karşıyım ve askerlerimiz Trump'ın kendi seçtiği savaş uğruna tehlikeye atılıyor.” İfadelerinde bulundu. Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntülerde, ABD halkının İran savaşına karşı sokaklara döküldüğü görüldü.

Kamala Harristen Trumpa İran çıkışı: ABD halkı istemediği bir savaşa sürükleniyor

İRAN-ABD SAVAŞINDA SON DURUM

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kamala Harristen Trumpa İran çıkışı: ABD halkı istemediği bir savaşa sürükleniyor

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası