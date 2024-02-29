Kamyonet devrildi, facia yaşandı! 14 ölü, 21 yaralı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde kamyonet devrildi. Kazada en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin Dindori bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Yetkililer, kamyonetin devrilmesi sonucu 14 kişininhayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Amhai Devri köyünde bir programa katılmak için yola çıkanları taşıyan aracın, yerel saatle 01.30'da kaza yaptığı belirtildi.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, bu kişilere 5 bin dolarlık tazminat ödeneceğini açıkladı. Öte yandan yaralılara gerekli tedavilerin yapılması için ilçe idaresine talimat verdi.

TRAKTÖR GÖLETE DEVRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Uttar Pradeş eyaletinde ise bir traktörün gölete düşmesi sonucu 8'i çocuk en az 15 kişi hayatını kaybetmişti. Hindustan Times'ın haberine göre kaza; kullandığı traktörün başka bir araçla çarpışmasından kaçınan sürücünün direksiyonu gölete kırmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, kazada ölenlerin ve yaralananların yakınlarına tazminat ödeneceğini duyurdu. Ayrıca başsağlığı diledi ve yetkililere, yaralılara tıbbi tedavi sağlanması talimatını verdi.

(Fotoğraf: India Today)