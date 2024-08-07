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Kanada, İsrail'deki diplomatların ailelerini tahliye edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kanada, İsrail&#039;deki diplomatların ailelerini tahliye edecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran ve İsrail arasındaki gerilimin arması Kanada'yı harekete geçirdi. Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerini Ürdün'e göndereceği duyurdu.

İsrail basınında yer alan haberde, Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerinin yarın Ürdün'e geçeceği belirtildi.

Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin tahliye kararına ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığını bilgilendirdiği ifade edildi.

Tahliye kararının bölgede kötüleşen güvenlik ve İran'ın olası misillemesi nedeniyle alındığı kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

Tahran'ın olası misillemesi nedeniyle birçok havayolu şirketi İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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