Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kanada yabancıya ev satışını 2 yıl daha yasakladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kanada yabancıya ev satışını 2 yıl daha yasakladı
    Kanada, Konut, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kanada, 2023 yılından bu yana uygulanan 'yabancılara konut satışı yasağı'nı 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

    İlk olarak 2023 yılının Ocak ayında yürürlüğe konulan 'yabancılara konut satışı yasağı' Kanada'da yeniden gündem oldu. Ülke vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle yürürlüğe konan ve 2025 yılında sona erecek olan yasak, 2027 yılına kadar uzatıldı.

    "KONUTLARI DAHA UYGUN FİYATLI HALE GETİRMEK İÇİN..."

    Konuya dair açıklamada bulunan Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, "Kanadalılar için konutları daha uygun fiyatlı hale getirmek için mümkün olan tüm araçları kullanarak, şu anda 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancı mülkiyet yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacak" ifadelerini kullandı.

    Kanada hükümeti, yabancılara konut satışının şehir ve kasabalardaki konut piyasalarında fiyat artmasına yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

    ÖĞRENCİ İZİNLERİNE SINIRLAMA

    Geçtiğimiz ay Kanada'da yaşanan konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci izinlerinin iki yıl süreyle sınırlandırılacağı açıklanmış, bazı öğrencilere ise mezun olduktan sonra çalışma izni verilmeyeceği ifade edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KanadaKonut
    Haberler > Dünya > Kanada yabancıya ev satışını 2 yıl daha yasakladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gazze'de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp! - DünyaGazze'de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp!Netanyahu resmen açıkladı! İsrail'den yeni kara harekatı sinyali - Dünyaİsrail'den yeni 'kara harekatı' sinyaliZelenskiy'den cephe hattındaki askerlere ziyaret - DünyaZelenskiy'den cephe hattındaki askerlere ziyaretSWAT Challenge'da Suudi Arabistan özel harekatı rehineyi 2 kez yere düşürdü - DünyaRehineyi 2 kez yere düşürdülerKuzey İrlanda'da hem ilk hem de tarihi adım! Milliyetçi Michelle O'Neill başbakan seçildi - Dünya'Yeni şafağı temsil eden tarihi bir gün'Gerilim artıyor... Yüzlerce kamyon ve TIR, Teksas-Meksika sınırına akın etti - DünyaYüzlerce kamyon ve TIR sınıra akın ettiMİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas liderlerinden Haniye ile görüşmesi dünyada yankı uyandırdı - DünyaSürpriz görüşme dünyada böyle yankılandıFransız çiftçiler, AB'nin tarım politikalarına karşı! Marketlerdeki ithal ürünleri toplayıp imha ettiler - DünyaMarketlerdeki ithal ürünleri toplayıp imha ettilerTürk özel harekat polislerinin performansı göz doldurdu: Gücümüzü göreceksiniz - Dünya"Türk'ün gücünü göreceksiniz"Hamas lideri el-Hamdan'dan ateşkes açıklaması: Söz konusu değil - Dünya'Ateşkes' iddialarına son noktayı koydu
    Sonraki Haber Yükleniyor...