Kanada yabancıya ev satışını 2 yıl daha yasakladı

Kanada, 2023 yılından bu yana uygulanan 'yabancılara konut satışı yasağı'nı 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

İlk olarak 2023 yılının Ocak ayında yürürlüğe konulan 'yabancılara konut satışı yasağı' Kanada'da yeniden gündem oldu. Ülke vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle yürürlüğe konan ve 2025 yılında sona erecek olan yasak, 2027 yılına kadar uzatıldı.

"KONUTLARI DAHA UYGUN FİYATLI HALE GETİRMEK İÇİN..."

Konuya dair açıklamada bulunan Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, "Kanadalılar için konutları daha uygun fiyatlı hale getirmek için mümkün olan tüm araçları kullanarak, şu anda 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancı mülkiyet yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacak" ifadelerini kullandı.

Kanada hükümeti, yabancılara konut satışının şehir ve kasabalardaki konut piyasalarında fiyat artmasına yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

ÖĞRENCİ İZİNLERİNE SINIRLAMA

Geçtiğimiz ay Kanada'da yaşanan konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci izinlerinin iki yıl süreyle sınırlandırılacağı açıklanmış, bazı öğrencilere ise mezun olduktan sonra çalışma izni verilmeyeceği ifade edilmişti.