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    • Haberler > Dünya > Kanada'da Müslüman aileyi kamyonetiyle ezerek katleden zanlı için karar

    Kanada'da Müslüman aileyi kamyonetiyle ezerek katleden zanlı için karar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kanada&#039;da Müslüman aileyi kamyonetiyle ezerek katleden zanlı için karar
    Kanada, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kanada'da, 3 sene önce aynı aileden 4 Müslümanı kaldırımda yürüdükleri sırada kamyonetle ezerek katleden saldırganın cezası belli oldu. Eylemleri 'terör faaliyeti' olarak tanımlanan zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Kanada'da 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürerek 4 kişiyi öldüren Nathaniel Veltman'ın cezası belli oldu. 

    Kanada'da yayın yapan CBC News kanalının haberine göre, Yargıç Renee Pomerance, Veltman'ın işlediği suça ilişkin kararını açıkladı. Pomerance, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından Veltman'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

    Kanada'da Müslüman aileyi kamyonetiyle ezerek katleden zanlı için karar - 1. Resim

    YARGIÇ 'TERÖR' DEDİ

    Saldırganın ismini kullanmayan Pomerance, "Bunun nedeni, eylemlerinin terör faaliyeti teşkil etmesidir. Aslında eylemlerinin, terör faaliyetinin kitap tanımı olduğu söylenebilir" ifadelerini kullandı. Pomerance, Kanada toplumunda nefret ve ırkçılığa yer olmadığını belirterek, "Bu olay bölge halkında korku ve yıkım oluşturdu. (Veltman) Onları Müslüman oldukları için öldürdü" dedi.

    Veltman Kasım 2023'te ise birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu. Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

    22 yaşındaki saldırgan Nathaniel Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

    Polis, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı" ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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