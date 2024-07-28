Kassam Tugaylarından misilleme! Çok sayıda İsrail askeri öldü

Kassam Tugaylarından Refah'ta İsrail'e misilleme saldırısı geldi. İsrail askerleri antipersonel bombayla hedef alındı. Saldırıda çok sayıda İsrail askeri öldü veya yaralandı.

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Gazze'de yeni katliam! İsrail "güvenli" denilen alanı bombaladı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de yeni katliam! İsrail "güvenli" denilen alanı bombaladı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi ile Refah'ta 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam üstüne katliam gerçekleştiren İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındı.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde İsrail askerlerinin antipersonel bombayla hedef alındığı, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde de İsrail personel aracının güdümlü füzeyle vurulduğu ifade edildi.

ANTİPERSONEL BOMBAYLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada ayrıca, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Bera bin Azib Camisi yakınlarında bir grup İsrail askerine antipersonel bombayla saldırı düzenlendiği, aynı bölgedeki personel aracının da Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu, saldırılarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

2 ASKER AĞIR YARALANDI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerin ağır yaralandığını duyurdu. Yaralanan askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi. Böylelikle Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 2 bin 160'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 4 bin 229 İsrail askeri yaralandı.