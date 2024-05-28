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Katar'dan Suriye'ye 75 milyon dolarlık insani yardım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Katar&#039;dan Suriye&#039;ye 75 milyon dolarlık insani yardım

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Katar, Suriye halkına yönelik 75 milyon dolarlık insani yardımda bulunacağını açıkladı.

 Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Suriye konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

KATAR'DAN 75 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Katar, Suriye halkına yönelik yapılan insani yardımlara 75 milyon dolar destekte bulunacak.

Net bir sayı vermeden ülkesinin daha önce yaptığı katkıları hatırlatan Hatır, "Katar'ın kardeş Suriye halkı yararına insani çabalara ve müdahalelere destek olmak amacıyla 75 milyon dolar katkı sağlayacağını" söyledi.

Katarlı Bakan, insani krizlerin çokluğunun Suriye ve halkına yönelik vaadleri etkilememesini umduğunu da sözlerine ekledi.

7,5 MİLYAR EUROLUK HİBE VE KREDİ TAAHHÜDÜ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'Suriye'nin geleceğine destek' konulu 8'inci Brüksel Konferansı düzenlenmiş, konferansın ardından 7,5 milyar euro hibe ve kredinin taahhüt edildiği duyurulmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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