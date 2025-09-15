Kim Jong Un yeni talimatlarını duyurdu! "Hamburger derseniz asılırsınız"

Kim Jong Un’un yeni talimatıyla “hamburger” ve benzeri İngilizce kökenli sözcükler artık yasaklı listede.

Tur rehberleri yabancılarla konuşurken bu kelimeleri kullanırsa ağır yaptırımla karşılaşacak.

İlgili Haber Kuzey Kore–Rusya hattında 50 bin kişilik kölelik planı ifşa oldu!

TUR REHBERLERİNE SIKI EĞİTİM

Daily NK’nin haberine göre, Wonsan sahil beldesindeki tur rehberleri “turistlerle ilgilenme ve onları eğlendirme” konusunda ayrıntılı talimatlar aldı. Devletin düzenlediği özel eğitim programında, yabancı kelimeler yerine Kuzey Kore tarzı ifadeler ezberletiliyor.

Hamburger için “dajin-gogi gyeopppang” (kıyma ile çift ekmek), Dondurma için “eseukimo” (eskimo), Karaoke için ise “ekran eşlik makineleri” denilmesi gerekiyor.

BM: YENİ YASAKLARDA CEZA DOZAJI ARTTI

Birleşmiş Milletler’in yeni raporuna göre, Kuzey Kore son on yılda baskılarını artırıyor. Yabancı medya izlemeye çalışan vatandaşlara kamuya açık infazlar da dahil olmak üzere sert cezalar uygulanmaya başlandı.

YABANCI MEDYA ÖLÜM CEZASINA KADAR GİDİYOR

Ülkede, 2015’ten itibaren çıkarılan yasalarla “düşman ülkelerden gelen bilgiye erişmek” ve sosyalist ideolojiye aykırı dilsel ifadeler kullanmak suç sayıldı.

Yabancı film izlemek, müzik dinlemek veya TV dizilerini paylaşmak idam cezasına kadar varabilen ağır yaptırımlarla sonuçlanabiliyor.

HALK KORKUYA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Raporda, hükümetin “antisosyalist materyalleri” aramak için evlere baskın düzenlediği, Covid-19 döneminde bazı kişilerin cezadan kurtulmak için rüşvet verdiği belirtildi. Ancak ithalat kontrolleri sıkılaştıkça, devlet halkı korkutmak amacıyla açık duruşmalar ve infazlar düzenlemeye başladı.