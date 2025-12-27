Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e erken yeni yıl mesajı göndererek dostluk ve işbirliği vurgusu yaptı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim Jong-un’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yeni yıl mesajı ilettiğini duyurdu.

Kim, mesajında Kuzey Kore hükümeti ve halkı adına Putin’e en içten dileklerini ileterek, hem Putin'in hem de Rus halkının yeni yılını kutladı. 2025 yılının iki ülke arasındaki işbirliği açısından önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Kim, hiçbir gücün Kuzey Kore ve Rusya halkları arasındaki bağı zayıflatamayacağını belirtti.

'KARDEŞ HALK' VURGUSU

Mesajında, “Adalet ve hakikat, zafer ve şeref her zaman senin ve Rusya’nın yanında olacaktır” ifadelerini kullanan Kim, Kuzey Kore’nin her zaman “kardeş Rus halkının” yanında olacağını bir kez daha dile getirdi.

Kim Jong-un, 2026 yılı için Putin’e sağlık ve başarılar dileyerek, Rus halkının gelecekte mutluluk ve refah içinde olmasını temenni etti.

Putin, 18 Aralık'ta Kim'e yeni yılını kutlamak için mesaj göndermişti.

