Kolombiya'da askeri kargo uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazada 66 kişi hayatını kaybetti. Genelkurmay Başkanı Hugo Alejandro Lopez Barreto, enkaz altında kalan ve henüz ulaşılamayan 4 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kolombiya'nın Putumayo bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabasında kalkıştan kısa süre sonra düşen C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağında can kaybı netleşmeye başladı.

ASKERİ UÇAKTA AĞIR BİLANÇO

Kolombiya Genelkurmay Başkanı Hugo Alejandro Lopez Barreto yaptığı açıklamada, 126'sı asker olmak üzere 128 kişinin bulunduğu uçakta 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiye ise henüz ulaşılamadığını ifade etti.

Barreto, "Şu anda saldırının yasa dışı silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bilgimiz veya bir işaret yok" diye konuştu. Lopez, uçaktaki 128 kişiden 11'inin Hava Kuvvetleri mensubu, 115'inin Kara Kuvvetleri personeli, 2'sinin Ulusal Polis memuru olduğunu aktardı.

Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçak alev almış, uçaktaki mühimmatın infilak etmesiyle patlama meydana gelmişti.

