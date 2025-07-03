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Komşuda facia! Silah fabrikasında patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Komşuda facia! Silah fabrikasında patlama
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bulgaristan'da feci bir olay meydana geldi. Ülkenin Kazanlık kentine bağlı "Arsenal" adlı bir silah fabrikasında patlama meydana geldi. 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin komşu ülkelerinden Bulgaristan'da korkunç bir olay meydana geldi.

Ülkenin Kazanlık kentinin bağlı olduğu Eski Zağara'nın Bölge Emniyet Müdürü Komiser Hristo Hristov, basına yaptığı açıklamada, "Arsenal" adlı silah fabrikasının atölyesinde patlama meydana geldiğini ve ağır yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komşuda facia! Silah fabrikasında patlama - 1. Resim

GÜÇLÜ BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ

Hristov, nedeni hala belirlenemeyen patlamanın "güçlü olduğunu" ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığını ifade etti.

Fabrika bölgesinde yangın tehlikesi bulunmadığını belirten Hristov, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını söyledi.

Patlama sırasında atölyede bulunan 2 işçinin yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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