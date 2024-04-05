Komşuda korkutan deprem: 4.9'la sallandılar

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depreme ilişkin can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, saat 12.15'te İran'ın Huzistan eyaletinde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Muşrage kenti olan depremin büyüklüğü 4.9 olarak kaydedildi. Deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.