Muhalif lider Navalni’yi hapse gönderen sürecin mimarı olan ve Kremlin’in en ateşli savunucuları arasında yer alan ünlü avukat Ilya Remeslo, Putin’e bayrak açınca bedelini ağır ödedi. "Putin bir hırsızdır" manifestosunu yayınlayan Remeslo, apar topar akıl hastanesine kapatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en sadık destekçilerinden biri olan, "Z-blogger" dünyasının kilit ismi avukat Ilya Remeslo, rotasını kırınca bedelini ağır ödedi. Putin’i savaş suçlusu ilan eden ve istifaya çağıran Remeslo, manifestosunu yayınladıktan hemen sonra zorla psikiyatri hastanesine kapatıldı.

NELER OLDU?

Rusya'nın eski Meclis eski üyesi ve ünlü blog yazarı Remeslo, 17 Mart günü yayınladığı bir bildiriyle Putin’i artık desteklemediğini ilan etti.

"Putin bir savaş suçlusu ve hırsız olarak adalete teslim edilmelidir" diyerek Kremlin sınırını aşan Remeslo, açıklamalarından sadece birkaç gün sonra ortadan kayboldu. Kamuoyuyla iletişimi tamamen kesilen ünlü ismin, St. Petersburg’daki 3 Numaralı Psikiyatri Hastanesinde zorla tutulduğu doğrulandı.

Daha önce Remeslo, Navalny davalarında Kremlin’in en büyük kozu kullanılmıştı.

Navalni’nin 2021 yılında Rusya’ya dönmesiyle başlayan tutuklama sürecinde Remeslo, devlet televizyonlarının baş konuğu oldu. Savcılığa sunduğu "özel dosyalar" ve hazırladığı "yolsuzluk analizleri" sayesinde Navalni’nin siyasi hareketini resmen "terör örgütü" sınıfına sokmayı başardı. Remeslo, mahkeme salonlarında tanıklık yaparak muhalefetin finans kaynaklarını kurutan isim olarak tarihe geçti.

İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda tarafından yapılan ortak açıklamada Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny’nin 2024 yılında cezaevinde nadir bir toksin kullanılarak zehirlendiğini öne sürdü.

2023 yılındaki Prigozhin ayaklanmasını bir dönüm noktası olarak gören Remeslo, ülkeden kaçmayacağını ve hapse girmeye hazır olduğunu söylemişti.

"KREMLİN’İN TASFİYE MEMURU"

Sadece Navalni değil, Rusya içindeki pek çok demokratik oluşum Remeslo’nun "ihbar dilekçeleriyle" kapatıldı.

SOVYET DÖNEMİ YÖNTEMLERİ GERİ DÖNDÜ

Remeslo’nun psikiyatri kliniğine sevk edilmesi, muhaliflerin yargılanmak yerine akıl hastanelerine kapatıldığı Sovyet dönemi taktiklerini akıllara getirdi.

Remeslo’nun tutulduğu tesis, adli psikiyatrik değerlendirmeler adı altında muhalifleri susturmasıyla bilinmekte.

Haberle İlgili Daha Fazlası