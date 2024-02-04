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    • Kuzey İrlanda'da hem ilk hem de tarihi adım! Milliyetçi Michelle O'Neill başbakan seçildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kuzey İrlanda&#039;da hem ilk hem de tarihi adım! Milliyetçi Michelle O&#039;Neill başbakan seçildi
    İrlanda, Kuzey İrlanda, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein'in lideri Michelle O'Neill, başbakanlık makamına denk gelen Birinci Bakan olarak atandı. O'Neill, "Bu, yeni bir şafağı temsil eden tarihi bir gün" dedi.

    Kuzey İrlanda'da, İrlanda Devrimci Ordusu'nun (IRA) siyasi uzantısı olarak görülen Sinn Fein'in lideri Michelle O'Neill, başbakanlık makamına denk gelen Birinci Bakan olarak seçildi.

    Milletvekilleri, ilk kez İrlanda milliyetçisi bir ismi Birinci Bakan olarak atadı.

    'BİRLEŞİK İRLANDA HAYALİ'

    O'Neill'ın bu göreve gelmesi, Sinn Fein Partisi'nin ada genelinde artan popülaritesinin son işareti olarak değerlendirildi. 

    Euronews'in aktardığına göre, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein, artık "Birleşik İrlanda" hayalinin "dokunulabilir mesafede" olduğu inancında.

    'YENİ ŞAFAĞI TEMSİL EDEN TARİHİ BİR GÜN'

    Kuzey İrlanda Parlamentosu'nda milletvekillerine seslenen O'Neill, "Bu, yeni bir şafağı temsil eden tarihi bir gün" dedi. "Herkese eşit hizmet edeceğim ve herkesin başbakanı olacağım" ifadelerini kullanan O'Neill, "Çatışmalar sırasında istisnasız olarak kaybedilen tüm hayatlar için üzgünüm" sözleriyle devam etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İrlandaKuzey İrlanda
    Haberler > Dünya > Kuzey İrlanda'da hem ilk hem de tarihi adım! Milliyetçi Michelle O'Neill başbakan seçildi
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