İrlanda Başbakanı ‘çifte standart’ dedi açıkça itiraf etti! “AB güvenilirliğini kaybediyor”

14 Aralık 2023 22:10 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 22:42

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in iki aydan uzun bir süredir devam eden saldırıları sonucunda 20 bine yakın sivilin hayatını kaybettiği Gazze'deki insani kriz giderek derinleşirken, Avrupa Birliği'nin tepkisizliği rahatsız ediyor. Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesi öncesinde konuşan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, sessizliği bozarak bloğun Filistinliler için adalet çağrısı yapması gerektiğini söyledi.

ÇİFTE STANDAR VURGUSU

Varadkar "Çifte standart olarak algılanan şey nedeniyle aslında dünyanın büyük bir kısmında güvenilirliğimizi kaybettik. Ve açıkçası bunda bazı gerçekler de var" ifadelerini kullandı. Varadkar diğer AB liderlerinden de insani yardımların ulaştırılması için sınırlı bir duraklama yerine çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmasını istedi.

AB GAZZE TUTUMU KONUSUNDA AYRILIĞA DÜŞTÜ

27 AB ülkesi İsrail ve Filistinlilere yönelik yaklaşımlarında uzun süredir bölünmüş durumda. Ekim ayındaki bir önceki toplantıda AB liderleri, "insani koridor ve insani ihtiyaçlar için duraklamalar da dâhil olmak üzere gerekli tüm tedbirler yoluyla ihtiyaç sahiplerine sürekli, hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardım ulaştırılması" çağrısında bulunmuşlardı.

AVRUPA KONSEYİNE GAZZE MEKTUBU

Varadkar bu kez "daha güçlü ifadeler" elde edeceklerini umduğunu söyledi. Zirveden önce Varadkar ile İspanya, Belçika ve Malta başbakanları Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel 'e bir mektup yazarak İsrail-Hamas savaşı ve "Gazze'de yaşanan insani felaket" konusunda "ciddi bir tartışmaya" ev sahipliği yapmasını istedi.

Dört lider, "Tüm taraflara, düşmanlıkların sona ermesine yol açabilecek kalıcı bir insani ateşkes ilan etmeleri için acilen çağrıda bulunmalıyız" diye yazdı. İsrail sivilleri öldürdüğü için uluslararası tepkilere ve ABD'nin nadir eleştirilerine maruz kaldı. Gazze'de sivil ve askeri ölümler arasında ayrım yapmayan Sağlık Bakanlığı'na göre 18 bin 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İSPANYA'DAN DESTEK

Salı günü, 27 AB ülkesinden 17'si BM Genel Kurulu'nda Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararı destekledi. Varadkar, ateşkesin "bölgede yaşayan herkes için adalet ve güvenliği sağlamanın tek yolu olan yeni bir barış sürecine ve Filistin devletine" yol açabileceği konusunda ısrar etti. Ülkesi şu anda AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten İspanyol Sosyalist lider Pedro Sánchez de İrlandalı meslektaşını destekledi.



Sanchez "Avrupa net, güçlü, sağlam ve birleşik bir sesle konuşmalıdır" dedi.



Sınırlı siyasi gücüne rağmen AB, Filistinlilere dünyanın en büyük yardım tedarikçisi konumunda. AB'nin İsrail üzerinde çok az etkisi var ancak ülkenin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor.