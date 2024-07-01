Kuzey Kore'de K-Pop dinleyen bir genç idam edildi

Kuzey Kore'de 22 yaşındaki bir genç K-Pop dinlediği ve Güney Kore filmi izlediği için idam edildi. İdam kararının gerici ideoloji ve kültürün" ortadan kaldırılmasını öngören yasaya dayandığı ileri sürüldü.

Korkunç olay Güney Hwanghae eyaletinde meydana geldi. Bölgede yaşayan bir gencin 70 Güney Kore şarkısını dinlediği, 3 filmi izlediği ve bunları dağıttığı için 2022 yılında kamuoyunun gözü önünde idam edildiği ortaya çıktı.

Cezasının 2022'de kabul edilen ve "gerici ideoloji ve kültürün" ortadan kaldırılmasını öngören yasaya dayandığı ileri sürüldü.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMAK DA GERİCİLİK

Gerici olarak değerlendirilen uygulamalar arasında gelinlerin beyaz gelinlik giymesi, düğünlerde damatların gelini kucaklarında taşıması, güneş gözlüğü takmak ve şarap kadehinden şarap içmek de yer alıyor ancak bunların tam olarak nasıl cezalandırılacağı henüz bilinmiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2024 tarihli bir raporunda Kuzey Kore'deki ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkında, hükümet tarafından onaylanmayan telefonlara, bilgisayarlara, televizyonlara, radyolara ve medya içeriğine erişimin yasa dışı olduğu belirtiliyor.