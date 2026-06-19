Fransa, yapay zekanın eğitimdeki rolünü artırmak için önemli bir adım atıyor. 2027 eğitim öğretim yılından itibaren lise öğrencileri, yapay zekanın çalışma prensiplerinden dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok konuda düzenli eğitim alacak.

Fransa hükümeti, gençlerin yapay zeka teknolojilerini bilinçli ve güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla eğitim müfredatında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Sebastien Lecornu, gençlerin yapay zekayı yeterince anlamadan kullanmalarının doğru olmayacağını belirterek, bu teknolojiyi kavramaları için gerekli bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılması gerektiğini ifade etti.

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MÜFREDATA DAHİL EDİLECEK

Yeni uygulama kapsamında lise birinci sınıf öğrencileri haftada bir saat yapay zeka dersi görecek. Eğitimler, dijital ve teknoloji bilimleri dersleri kapsamında müfredata dahil edilecek.

Programda öğrencilerin yapay zeka sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenmesinin yanı sıra dijital egemenlik, eleştirel düşünme, yanlış bilgiyle mücadele ve yapay zekanın günlük hayattaki kullanım alanları gibi başlıklar da işlenecek.

Fransız hükümeti, bu adımla gençleri hızla değişen teknoloji dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Yetkililer, yapay zeka okuryazarlığının artırılmasının yanı sıra ekran bağımlılığının azaltılması ve öğrencilerin daha bilinçli dijital vatandaşlar olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Fransa'nın bu kararı, yapay zekanın eğitim sistemlerine entegrasyonu konusunda Avrupa'da atılan en dikkat çekici adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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