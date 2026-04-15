Lübnan'da 'ateşkes' trafiği, karşılıklı açıklamalarla tam bir kördüğüme dönüştü. Al Mayadeen televizyonunun İranlı kaynaklara dayandırarak duyurduğu 'Lübnan'da bu gece bir haftalık ateşkes başlıyor' açıklaması İsrail tarafından yalanlandı.

Al-Mayadeen televizyonuna konuşan üst düzey İranlı yetkililer, Lübnan-İsrail hattında bu geceden itibaren bir haftalık ateşkesin başlayacağını açıklamıştı.

ABD ile yürütülen süreçle paralel olarak ateşkesin 22 Nisan’a kadar sürmesi bekleniyordu. Ancak İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan bir yetkili, ateşkes kararının alınmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin bu gece Lübnan’daki ateşkesi oylamak üzere toplanması bekleniyor.

Lübnan'da 'İran' ayarı: Bir haftalık ateşkes başlıyor mu?

İSRAİL’DE "KUZEY" ÇATLAĞI: "VAAT EDİLEN BU DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz günlerde İsrail devlet televizyonu Kan, önerilen ateşkes senaryosunun, savaşın başında halka verilen sözleri yansıtmadığını öne sürmüştü.

Özellikle İsrail’in kuzey bölgelerinde yaşayan içinbüyük bir hayal kırıklığı yaşandığı iddia edildi. "Hizbullah tehdidi tam olarak bitmeden masaya oturulması" Tel Aviv'de eleştirilere neden oldu.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA 30 YIL SONRA İLK DOĞRUDAN TEMAS

İsrail ve Lübnan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatik görüşmelere başlamıştı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden saldırıları sürerken, bu görüşmeler 30 yılı aşkın süredir yapılan ilk doğrudan görüşmeler olarak kayda geçmişti.

İLK TOPLANTIDAN 'DOĞRUDAN MÜZAKERE' KARARI ÇIKTI

Toplantı sonrası 3 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada "Doğrudan müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası