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McDonald's'ı boykot vurdu, bilanço açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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McDonald&#039;s&#039;ı boykot vurdu, bilanço açıklandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'e yönelik desteğini sürdüren McDonald's, boykotlar sebebiyle beklentileri karşılayamadığını duyurdu. McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Kempczinski, yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde geniş tabanlı tüketici baskılarının devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki aynı mağaza satışları düşerken, şirketin karı beklentilerin altında kaldı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

McDonald's, 2024'ün birinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 6,17 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2023'ün aynı çeyreğinde yaklaşık 5,9 milyar dolar gelir sağlamıştı. Restoran zincirinin aynı mağaza satışları da yüzde 1,9 artarken, yüzde 2,1 artış yönünde olan piyasa beklentilerini karşılayamadı.

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BOYKOT ARTTI, SATIŞLAR DÜŞTÜ

McDonald's'ın franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı (IDL) Pazarlar" grubunda satışlar, Orta Doğu'daki savaşın etkisinin devam etmesi nedeniyle olumsuz performans gösterdi. Şirketin bu gruptaki satışları yüzde 0,2 azalırken, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez McDonald's'ın bir pazar grubundaki satışlarında düşüş oldu. McDonald's'ın net karı ise ilk çeyrekte yüzde 7 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı. Şirket geçen senenin aynı döneminde 1,8 milyar dolar kar elde etmişti. Geçen senenin birinci çeyreğinde 2,45 dolar olan şirketin hisse başına karı, 2024'ün ayını döneminde 2,66 dolara yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

"TÜKETİCİ BASKILARI DEVAM EDİYOR"

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlenen yatırımcı konferansında, yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde geniş tabanlı tüketici baskılarının devam ettiğini bildirdi. Tüketicilerin günlük harcamalarında yüksek fiyatlarla karşılaştıklarından harcadıkları her dolar konusunda daha da seçici davranmaya devam ettiklerini dile getiren Kempczinski, bunun da hızlı servis restoran sektöründe baskı oluşturduğunu vurguladı.

McDonald's'ı boykot vurdu, bilanço açıklandı - 2. Resim

"İSRAİL ASKERLERİNE BEDAVA YEMEK" VERMİŞLERDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı. McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması da büyük tepki toplamıştı. ABD'li hızlı servis restoran zinciri, nisan ayı başında da İsrail'deki 225 franchise restoranını satın alacağını duyurmuştu.

McDonald's'ı boykot vurdu, bilanço açıklandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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