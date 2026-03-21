Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, ilk kıblede ibadetin zincirlendiğini vurgulayarak işgal rejiminin İran’la yürüttüğü savaşın faturasını Müslümanlara kestiğini söyledi. Sabri, İslam dünyasını üzerindeki ölü toprağını atmaya çağırdı.

YILMAZ BİLGEN - Kudüs’te artan gerilim ve ibadet özgürlüğüne getirilen ağır kısıtlamalar, Mescid-i Aksa’nın tarihinin en zorlu süreçlerinden birine şahitlik etmesine sebep oluyor. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, gazetemize yaptığı özel açıklamalarda yaşananları “bin yılın zulmü” olarak nitelendirerek gözyaşları içinde dünyayı ayağa kalkmaya çağırdı.

Siyonist rejimin İran ile yürüttüğü savaşın faturasını haksız bir biçimde kendilerine ödettiğini vurgulayan Sabri, Müslümanların ilk kıblesinde teravih namazlarının engellendiğini, sabah bayram namazına ve cuma namazına dahi izin verilmediğini belirtti. Maruz kaldıkları muamelenin tarihte benzeri olmadığını ifade eden Sabri, şehirdeki kiliselerin açık olmasına ve Yahudilerin dilediği havrada ibadet edebilmesine rağmen, Müslümanların mabedinin zincirlenmesine tepki gösterdi.

‘TEPKİ ÖLÇÜYORLAR’

Aksa Mescidi esirken Müslümanların bayram sevincini tam yaşamasının imkânsız olduğunu söyleyen Sabri “Bütün insaf sahibi insanları ve dünya Müslümanlarını uyarıyorum. Siyonist yönetim tepki ölçüyor. Çok değil, birkaç gün içerisinde bu kutlu mabet, siyonist askerlerin fiilî işgaline uğrayabilir; bu yönde hazırlıklar yaptıklarını biliyoruz. Müslümanlar üzerindeki ölü toprağını atmak zorunda. Ümmet olarak esir durumdaki ilk kıblemize duyarsız kaldık ve bilinç olarak uzak durduk. Gerektiği gibi sahip çıkamadık. Şimdi siyonist ateş maalesef Kudüs ve Aksa Mescidi’ne uzak kalanların topraklarını tehdit ediyor. Yarın ne olacağımızı, mescidimize ne yapacaklarını bilmiyoruz. Her şey İsrail’in işgal ve imha senaryosuna göre ilerliyor. Bizim İran savaşı ile ne ilgimiz var? Üstelik saldıran taraf İsrail iken, mescit çevresinde namaz kılanlar dahi darbediliyor. İsrail, dininin ve ahlakının gereğini yapıyor. Asıl mesele İslam dünyasının sorumlulukları ve ne yaptığıdır. Resulullah’ın göğe yükseldiği bu makam böyle boynu bükük iken Müslümanlar nasıl bayram coşkusu yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

‘UNUTMASIN, UNUTTURMASIN’

Açıklamalarının sonunda Türkiye’ye de selam gönderen Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin bayramını kutlayarak “Sayın Erdoğan’ın çabalarını görüyor ve takdir ediyoruz. Ondan ricam Mescid-i Aksa’yı unutmasın, unutturmasın. Rabb’imiz Müslümanları bu zilletten kurtarsın ve bu, esaret altındaki son bayramımız olsun” temennisinde bulundu.

Sabri, kendilerine yönelik tacizlerin zirve noktasında olduğunu vurguladı.

