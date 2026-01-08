Çin’de metro istasyonundaki bir yolcunun cebindeki powerbank patladı. Kısa süre içinde kıyafetleri tutuşan adam, istasyon içinde koşmaya başladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Korku dolu anlar, Shanghai West metro istasyonunda yaşandı. Metroya binmek üzere olan bir yolcunun ceketinin cebindeki powerbank henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa süre içinde kıyafetleri tutuşan adam, istasyon içinde koşmaya başladı.

Metro istasyonunda facia anları! Cebindeki powerbank bomba gibi patladı



Durumu fark eden diğer yolcular büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralanan yolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında metro seferleri geçici olarak durduruldu. Yetkililer, olay sonrası yaptıkları açıklamada, powerbanki patlayan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

