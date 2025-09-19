MI6 Başkanı Richard Moore İstanbul’da konuştu: Türkiye uluslararası sistem için vazgeçilmez

Görev süresi sona eren ve MI6 Başkanlığını yakında Blaise Metreweli’ye devredecek olan İngiltere dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore, İstanbul’da yaptığı konuşmada Türkiye’nin uluslararası sistemdeki kritik rolüne dikkat çekti.

'TÜRKİYE YÜZYILLARDIR KRİTİK BİR ÜLKE'

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğunda konuşan Moore, öğrencilik yıllarında Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye geldiğini, ardından 2014-2018 döneminde İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığını hatırlattı.

Moore, İstanbul’da konuşma yapmasının yalnızca duygusal nedenlerle olmadığını vurgulayarak, “Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik ve büyük bir öneme sahip ülke” dedi.

Türkiye’nin NATO müttefiki olduğuna dikkat çeken Moore, Ankara’nın uluslararası hukuka ve BM Şartı’na bağlı kalarak Ukrayna’nın egemenliğini güçlü şekilde desteklediğini paylaştı.

DEAŞ’a karşı birlikte mücadele ettiklerini söyleyen Moore, Suriye’de Esed sonrası istikrarın tesis edilmesi için de yakın işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU!

7 Ekim 2023 sonrası Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Moore, “Kalıcı güvenlik ve refah, hem İsrailliler hem de Filistinliler için iki devletli çözümle sağlanabilir” dedi.

"MİT İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile güçlü ilişkiler kurduklarını da belirtti. MİT’in eski başkanı Hakan Fidan ve mevcut başkanı İbrahim Kalın’la yakın çalıştığını söyleyen Moore, bu işbirliğinin birçok bölgesel dosyada hayati rol oynadığını kaydetti.

RUSYA VE ZELENSKİY HAKKINDA KONUŞTU Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Moore, “Zelenskiy’nin liderliği kritik öneme sahipti. Onun kararlılığı ve cesareti dikkate değer bir ayrıcalıktı” dedi. Putin’in “kolay zafer” planının boşa çıktığını, bunun aksine Ukrayna kimliğini güçlendirdiğini ve İsveç ile Finlandiya’yı NATO’ya ittiğini söyledi. ÇİN- RUS TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKTİ Çin’in yükselen bir güç olduğuna işaret eden Moore, “İngiltere olarak Çin’le yapıcı ve saygı çerçevesinde bir ilişki istiyoruz” dedi. Ancak Pekin’in hem diplomatik hem de çift kullanımlı ürünlerle Rusya’yı desteklediğini, füzelerde kullanılan elektronik bileşenler ve kimyasalların savaşın uzamasına yol açtığını belirtti. Öte yandan Moore, “Nükleer silahlardan arındırılmış bir İran öncelik olmalı” dedi. Gazze için de “Bölgenin barışa ihtiyacı var, yeniden yapılanma Filistinlilerin acılarını azaltmalı” sözlerini kullandı. TERÖR ÖRGÜTLERİ VURGUSU DEAŞ ve El Kaide’nin çevrim içi alanda yeniden örgütlenmeye çalıştığını belirten Moore, bu tehdidin ancak güçlü ortaklıklarla engellenebileceğini söyledi. Görev süresince Sudan, Afganistan ve Suriye’de birçok krizle karşılaştıklarını ifade etti. MI6'DAKİ DÖNÜŞÜM Moore, başkanlığı döneminde kurumda çok sayıda kadının ve azınlık kökenli çalışanın üst düzey rollere geldiğini, ancak çeşitlilik konusunda hâlâ gidilecek yol olduğunu belirtti. “Gizli kalmak için daha açık olunmalı” stratejisiyle daha şeffaf bir MI6 vizyonunu savunduğunu kaydetti. Ayrıca kuantum bilişimi, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlarda teknoloji şirketleriyle işbirliği yaptıklarını, bu yolla ulusal güvenliği güçlendirdiklerini söyledi.

VEDA MESAJI

Moore, “Kamu hizmetinde 40 yılın ardından şimdi pelerinimi asıyor, hayali hançerimi kınına koyuyorum, yeşil kalemimi teslim ediyorum. MI6’yı yönetmek hayatımın ayrıcalığıydı” ifadeleriyle veda etti.