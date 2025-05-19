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Misilleme kaçınılmaz hale geldi! Sular kaynıyor, diplomatik vize krizi patlak verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Misilleme kaçınılmaz hale geldi! Sular kaynıyor, diplomatik vize krizi patlak verdi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cezayir ile Fransa arasında artan siyasi, diplomatik ve güvenlik gerilim yerini vize krizine bıraktı. Fransa'nın Cezayirli diplomatlara vize zorunluluğu getirmesi bardağı taşıran son damla oldu. Cezayir, Fransa'ya misilleme tehdidinde bulundu.

Cezayir ile Fransa arasında son dönemde siyasi, diplomatik ve güvenlik alanlarında gerilim dikkat çekici düzeyde artmış durumda. Cezayir, Fransa’nın, Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanıyan 2013 tarihli anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, misilleme verme tehdidinde bulundu.

FRANSA'DAN, CEZAYİRLİ DİPLOMATLARA VİZE ZORUNLULUĞU

Le Figaro gibi sağcı Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fransa, Cezayir’in diplomatik misyon pasaportu sahiplerine vize zorunluluğu getirdi.

Bu bağlamda, Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa’nın anlaşmayı askıya aldığına ilişkin kendilerine diplomatik kanallardan herhangi bir resmi bildirim ulaşmadığı vurgulandı.

FRANSA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR

Açıklamada, "Fransız tarafının, anlaşmanın 8. maddesinde belirtilen diplomatik bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği açıktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cezayir hükümeti, Fransız yetkililerin vize uygulamasına ilişkin tutumunu ve diplomatik pasaport sahiplerinin bu prosedürden muaf tutulacağı yönündeki söylemleri büyük bir şaşkınlıkla izlemektedir. Fransız İçişleri Bakanlığı ile Ulusal Polis Genel Müdürlüğü'nün seçili medya organlarına bilinçli sızdırmalarla yön verdiği açıktır."

MİSİLLEME KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Açıklamada ayrıca, Fransa’nın kararlarını resmi diplomatik kanallar yerine medya aracılığıyla duyurmasının, uluslararası diplomatik teamüllerin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Fransız hükümeti, sorumluluklarından kaçmaya çalışırken, 2013 Cezayir-Fransa anlaşmasının hükümlerini fiilen askıya almış ve karşılıklılık ilkesine uygun bir cevabı kaçınılmaz hale getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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