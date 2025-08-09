Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mısır'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüştü

İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor. Resmi ziyaret kapsamında Mısır'da olan Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünyanın gözü önünde katliam saldırılarını ve ablukasını sürdüren İsrail, binlerce masum sivilin hayat mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ni tamamen işgal kararı aldı. İsrail'in Filistinlileri sürgün etme pahasına uygulamaya koyacağı hain plan öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını hızlandırdı.

Bugün Suriye ve Mısır'ı ziyaret eden Bakan Fidan kritik bir görüşme daha gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN ARAP BİRLİĞİ SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,  Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Mısır’daki çeşitli temasları öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmüş, ardından Mısır Dış İşleri Bakanı Badr Abdellaty ile de bir araya gelmişti.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilere ve İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ile Zengezur Koridoru başta olmak üzere uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapmıştı.

