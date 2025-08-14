Mısır'dan bir garip açıklama! "Filistinlilere destek veriyoruz, İsrail iş ortağımız"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, tüm şiddetiyle sürüyor. Uluslararası toplum ise, soykırıma hiç olmadığı kadar tepkili.

Mısır'dan ise, Gazze ve İsrail'e yönelik ilginç bir açıklama geldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, İsrail’in Leviathan doğal gaz sahasındaki ortağı NewMed Energy ile varılan anlaşmanın, 2019’da imzalanan mevcut mutabakatın 2040’a kadar uzatılmasından ibaret olduğunu, bu durumun ülkesinin Filistin’e verdiği desteği etkilemediğini söyledi.

FİLİSTİN'E DESTEK, İSRAİL İLE ORTAKLIK

Başbakan Madbuli, Bakanlar Kurulu’nun yazılı açıklamasına göre haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail medyası ile İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen’in geçen perşembe duyurduğu, Kahire’nin İsrailli şirketle 35 milyar dolarlık doğal gaz tedarik anlaşması imzaladığı yönündeki haberlere değindi.

Madbuli, “NewMed Energy ile yapılan anlaşmanın uzatılması konusunda tartışma ve kafa karışıklığı yaşandı. Bu anlaşma 2019’dan beri yürürlükte. Yaptığımız tek şey, anlaşmayı 2040’a kadar uzatmak oldu. Üretimde beklenen artış, Mısır’ın bölgesel enerji merkezi olma konumuna dahil edilmek isteniyor” dedi.

ENERJİ İŞ BİRLİĞİ AĞIR MI BASIYOR?

Mısır’ın yalnızca doğal gaz üreticisi değil, aynı zamanda bölgesel bir enerji ticaret merkezi olduğuna işaret eden Madbuli, ülkenin İdku ve Dimyat’taki iki sıvılaştırma tesisi dahil olmak üzere, bölgedeki birçok ülkenin sahip olmadığı geniş bir enerji altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

Söz konusu anlaşmanın Mısır’ın siyasi tutumunu etkilemeyeceğini belirten Madbuli, “Bu mutabakat 2019’dan beri yürürlükte ve Gazze’deki kriz neredeyse iki yıldır devam ediyor. Anlaşma, Mısır’ın Gazze krizinin başından beri net ve kararlı duruşunu etkilemedi” ifadelerini kullandı.

"TİCARET VE EKONOMİYLE ALAKALI DEĞİL" AÇIKLAMASI...

Mısır’ın, Filistin meselesinin tasfiye edilmesine veya Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik tüm girişimleri reddettiğini hatırlatan Madbuli, “Bu tutum ticari veya ekonomik ilişkilerle bağlantılı değil. Aksine, Mısır’ın Filistin davasına bakışı sabittir ve bu tür anlaşmalarla değişmeyecektir” dedi.

İsrail’in Maariv gazetesi geçen hafta, NewMed Energy’nin Leviathan sahasından Mısır’a doğal gaz ihracatı için anlaşma imzaladığını, anlaşmanın 35 milyar dolar değerinde olduğunu ve 2040’a kadar süreceğini yazmıştı. Haberde, 2019’daki 60 milyar metreküplük ihracat anlaşmasının yaklaşık 130 milyar metreküpe çıkarıldığı belirtilmişti.

Leviathan sahasında yaklaşık 600 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu kaydedilen haberde, İsrail gazının Leviathan ve Tamar sahalarından deniz altı boru hattıyla Kuzey Sina’daki bir terminale taşındığı, Kahire’nin bu gazın bir kısmını iç tüketimde kullandığı, bir kısmını ise İdku ve Dimyat’taki tesislerden Avrupa ve Asya pazarlarına sıvılaştırılmış doğal gaz olarak yeniden ihraç ettiği aktarıldı.