Mısır'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı: Vahim sonuçları olur

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Refah'a yönelik operasyon için hükümetten emir beklediklerini belirtirken katliam hazırlığına tepkiler çığ gibi büyüyor. Mısır da Refah'a askeri operasyonun "vahim sonuçları" olacağı konusunda İsrail'i uyardı. ABD Başkanı Biden ise Netanyahu'ya sivilleri korumak için bir plan yapmadığı sürece operayon düşünmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail-Hamas çatışmasında 5 ay geride kalırken, ateşkes umutları İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun Refah'a saldırı emri vermesi ile son buldu.

Halevi, bakanlara Refah’a saldırı için üç kez onay verdiğini ve hükümetin izin vermesi halinde saldırıya hazır olduklarını söylerken, saldırı için henüz bir takvim belirlenmediği öğrenildi.

İSRAİL'İN YARDIM KORKUSU

İsrail'in en büyük endişesinin ise operasyon sırasında Kahire yönetiminin Tel-Aviv denetimi olmadan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım sağlaması olduğu belirtiliyor.

"VAHİM SONUÇLARI OLUR"

Operasyona karşı çıkan Mısır ise operasyonun "vahim sonuçları" olacağı konusunda İsrail'i uyardı.

BIDEN: UYGULANABİLİR PLAN OLMADAN, OLMAZ

Beyaz Saray da Refah'a yönelik bir operasyonun felaket olacağını ve bunu desteklemeyeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu'ya, Refah'taki 1 milyondan fazla insanın "güvenliğini sağlamaya" yönelik bir plan ortaya konulmadıkça ilerlenmemesi gerektiğini söylediğini bildirdi.



















