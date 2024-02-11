Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Mısır'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı: Vahim sonuçları olur

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Mısır&#039;dan İsrail&#039;e &#039;Refah&#039; uyarısı: Vahim sonuçları olur

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Refah'a yönelik operasyon için hükümetten emir beklediklerini belirtirken katliam hazırlığına tepkiler çığ gibi büyüyor. Mısır da Refah'a askeri operasyonun "vahim sonuçları" olacağı konusunda İsrail'i uyardı. ABD Başkanı Biden ise Netanyahu'ya sivilleri korumak için bir plan yapmadığı sürece operayon düşünmemesi gerektiğini söyledi.

    İsrail-Hamas çatışmasında 5 ay geride kalırken, ateşkes umutları İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun Refah'a saldırı emri vermesi ile son buldu.

    Halevi, bakanlara Refah’a saldırı için üç kez onay verdiğini ve hükümetin izin vermesi halinde saldırıya hazır olduklarını söylerken, saldırı için henüz bir takvim belirlenmediği öğrenildi.

    İSRAİL'İN YARDIM KORKUSU

    İsrail'in en büyük endişesinin ise operasyon sırasında Kahire yönetiminin Tel-Aviv denetimi olmadan Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım sağlaması olduğu belirtiliyor.

    "VAHİM SONUÇLARI OLUR"

    Operasyona karşı çıkan Mısır ise operasyonun "vahim sonuçları" olacağı konusunda İsrail'i uyardı.

    Mısır'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı: Vahim sonuçları olur

    BIDEN: UYGULANABİLİR PLAN OLMADAN, OLMAZ

    Beyaz Saray da Refah'a yönelik bir operasyonun felaket olacağını ve bunu desteklemeyeceklerini bildirdi. 

    Beyaz Saray,  Biden'ın Netanyahu'ya, Refah'taki 1 milyondan fazla insanın "güvenliğini sağlamaya" yönelik bir plan ortaya konulmadıkça ilerlenmemesi gerektiğini söylediğini bildirdi.






    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Dünya > Mısır'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı: Vahim sonuçları olur
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Alman Genel Kurmay Başkanı hazırlık için süre verdi - DünyaAvrupa'da savaş çanları çalıyor!Mısır'dan Refah uyarısı, Kahire yönetimi ateşkes için 2 hafta süre tanıdı - DünyaMısır'dan 'Refah' uyarısıİsrail'in vurduğu Gazze açlığın pençesinde! Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor - DünyaBir kap yemek için saatlerce sıra bekliyorlarGazze'de yaşananlar 'felaketi' de geçti - DünyaGazze'de yaşananlar 'felaketi' de geçtiAlkol içti, yüzüstü yattı, kör oldu! - DünyaAlkol içti, yüzüstü yattı, hayatı karardı!Pakistan seçimlerinde İmran Han damgası! - DünyaTutuklu liderin partisi damga vurdu!Trump yine bildiğiniz gibi! Az ödeme yapan ülkeleri 'Rusya' ile tehdit etti! - DünyaAz ödeme yapan ülkeleri 'Rusya' ile tehdit ettiABD'nin satışını onayladığı F-16'ları üreten Lockheed Martin: Gazze'deki katliamın gizli aktörü - DünyaGazze'deki katliamın gizli aktörüYeni hedefi Refah olan İsrail'in saldırılarında can kaybı 28 bini aştı - DünyaGazze'de can kaybı 28 bini aştıEski Hollanda başbakanı Dries van Agt, eşi ile birlikte ötenazi yaptı - Dünya70 yıllık evlilik ötenazi ile son buldu!
    Sonraki Haber Yükleniyor...