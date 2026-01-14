Mozambik'te etkili olan seller nedeniyle ortaya çıkan timsahlar dehşet saçtı. Timsahların saldırısında 2 kişi ölürken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre Gaza eyaletindeki Chibuto ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası taşan nehirler, timsahların ortaya çıkmasına neden oldu.

2 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Chibuto Kaymakamı Cacilda Banze, su seviyesinin yükselmesiyle timsah saldırılarının arttığını söyledi. Timsah saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Banze, 3 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

8 YERLEŞİM YERİ İLE ULAŞIM KESİLDİ

Banze, sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığını, yoğun yağışlar sonucu 8 yerleşim yeri ile ulaşımın kesildiğini ifade etti.

Massingiri Kaymakamı Sergio Costa da bazı bölgelerde ulaşımın yalnızca teknelerle sağlanabildiğini belirtti.

Sellerin evlere ve tarım alanlarına zarar verdiğini vurgulayan yetkililer ise on binlerce kişinin gıda ve temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşadığını kaydetti.

Yetkililer, yağışların devam etmesinin beklendiği uyarısını da yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası