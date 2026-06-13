Rusya'nın NATO sınırları boyunca yürüttüğü askeri tahkimatı ortaya koyan yeni uydu görüntüleri paylaşıldı.

İngiliz siyaseti ve savunma bürokrasisi, son yılların en derin krizlerinden birini yaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO sınırlarında savaşa hazırlık niteliğinde askeri yığınak yaptığını gösteren uydu görüntülerinin sızmasıyla eş zamanlı olarak, İngiltere Savunma Bakanı John Healey görevinden istifa etti.

Londra'da savunma planlarını kaosa sürükleyen istifa, bütçe krizini ve hükümet içi derin çatlakları gün yüzüne çıkardı.

NATO ülkesinin sınırına sadece 8 kilometre uzaklıkta: Uydu görüntüleri yeni Rus üslerini yakaladı

PUTİN’İN NATO SINIRINDAKİ GİZLİ ÜSLERİ DEŞİFRE OLDU

Danimarka ulusal yayıncısının istihbarat servisleriyle işbirliği içinde yayımladığı uydu görüntülerinde Son iki yıla ait veriler, NATO sınırları boyunca düzinelerce askeri üssün hızla genişletildiğini; yeni kışlalar, depolar ve ağır askeri araçların konuşlandırıldığını kanıtlıyor. Özellikle Norveç sınırına sadece beş mil uzaklıktaki Pechenga üssü ile Estonya sınırındaki askeri tesislerde yoğun bir tahkimat göze çarpıyor.

Danimarka kamu yayıncısının istihbarat servisleriyle iş birliği içinde yayımladığı uydu görüntüleri, son iki yılda NATO sınırları boyunca çok sayıda Rus askeri üssünde kapsamlı genişleme çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Görüntülerde yeni kışlalar, lojistik depolar ve ağır askeri araç konuşlandırmaları dikkat çekerken, özellikle Norveç sınırına yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Peçenga üssü ile Estonya sınırındaki tesislerde yoğun tahkimat faaliyetleri de tespit edildi.

İstihbarat raporlarına göre, Finlandiya ve Norveç'e yakın Murmansk bölgesinde şu an komşu ülkelere doğrudan saldırı mesafesinde 17 binden fazla ek Rus askeri barındırılabilecek kapasite oluşturulmuş durumda.

Güvenlik yetkileri üslerin iki amaca hizmet ettiğini açıkladı:

"İlki, genişleyen NATO sınırlarına karşı doğrudan bir tehdit kapasitesi göstermek. İkincisi ise Ukrayna'daki savaşın ardından Kremlin'in Avrupa geneline yönelik uzun vadeli askeri konuşlanma zeminini hazırlamak."

NATO ülkesinin sınırına sadece 8 kilometre uzaklıkta: Uydu görüntüleri yeni Rus üslerini yakaladı

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI’NDAN ZEHİR ZEMBEREK İSTİFA

Rusya'nın hava sahası ve deniz ihlallerinin rekor seviyeye ulaştığı, Kuzey Atlantik'teki İngiliz denizaltı kabloları yakınında Rus denizaltı hareketliliğinin yüzde 30 arttığı bir dönemde gelen istifa, Londra'yı derinden etkiledi. Savunma Bakanı John Healey, Başbakan Keir Starmer ve Maliye Bakanı Rachel Reeves'i ülkeyi güvende tutamamakla suçlayarak görevini bıraktı. Healey'nin hemen ardından yardımcısı Al Carns ve iki bakanlık danışmanı da istifa kervanına katıldı.

Healey,veda mektubunda, İngiliz istihbaratının Rusya'nın 2030 gibi yakın bir tarihte geniş çaplı bir saldırı düzenleyebileceği yönündeki uyarılarına dikkat çekti. Buna rağmen hükümetin onayladığı bütçe planının, on yılın sonuna kadar savunma harcamalarını devede kulak misali bir oranda artıracağını belirterek, sunulan kaynakların bu tehlikeli dönemde ülkeyi savunmaktan çok uzak olduğuna vurgu yaptı.

BAŞBAKANLIKTA "HER ŞEY YOLUNDA" TİYATROSU

İstifanın ardından Başbakan Keir Starmer, Güvenlik Bakanı Dan Jarvis'i apar topar yeni Savunma Bakanı olarak atadı. Başbakanlık konutu 10 Numara'da, Jarvis ve istifa etme riski taşıdığı konuşulan Genelkurmay Başkanı Richard Knighton ile birlikte basına "her şey normal" mesajı verilmeye çalışılan fotoğraf çekimi düzenlendi. Ancak perde arkasındaki kriz oldukça derin.

Hükümetin önümüzdeki dört yıl içinde savunma bütçesindeki 28 milyar sterlinlik devasa açığı nasıl kapatacağını açıklaması beklenen Savunma Yatırım Planı aylardır tamamlanamıyor.

Hazine'nin orduya talep edilenin çok altında, sadece 10 milyar sterlinlik bir ek fon sunması ise krizin ana sebebini oluşturuyor.

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