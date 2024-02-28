Netanyahu Biden'a resti çekti! Anket sonuçlarıyla 'katliam' mesajı verdi

Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail lideri Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'in "masumlar öldükçe İsrail'e destek azalacak" sözlerine ABD'de yapılan anket sonuçlarıyla cevap verdi. ABD kamuoyunun kendisini desteklediğini vurgulayan Netanyahu, Gazze'de katliama devam edeceğini söyledi.

Filistin'de binlerce masum insanı katleden İsrail lideri Netanyahu'dan Gazze'de soykırıma devam mesajı... ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail'in Ramazan ayında saldırıları durdurmayı kabul ettiğini aksi takdirde "masumların öldürülmesi İsrail'e desteği azaltabilir" açıklamasına Netanyahu cevap verdi. Netanyahu, sözde "zafere kadar" saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

KATİL NETANYAHU'DAN SOYKIRIMA DEVAM MESAJI

İsrail hükümet ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Biden'ın açıklamalarına, "Savaşın başından beri savaşın vaktinden önce bitirilmesini hedefleyen baskıyı tıkamak ve İsrail'e uluslararası destek sağlamak için diplomatik bir kampanya yürüttüm. Gözle görülür başarı elde ettik." cevabını verdi.

ANKETLERİ ÖRNEK GÖSERDİ

Harvard Harris Poll anketine göre ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 oranında çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak." yorumunda bulundu.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Biden, basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." demişti.

Biden aynı zamanda bugün Gazze'deki esirlerin tamamının çıkarılması için İsrail ile ramazan boyunca saldırıların durdurulması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

BİNLERCE FİLİSTİNLİNİN SIĞINDIĞI REFAH'A SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı için plan hazırlayarak "savaş kabinesi"ne sunmasını istemişti. Netanyahu daha önce de ateşkesi "Anlaşma olsa dahi, Refah'ı vuracağız" diyerek reddetmişti.