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Netanyahu UAD'ye verilecek cevap için kurmaylarıyla görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu UAD&#039;ye verilecek cevap için kurmaylarıyla görüşecek
İsrail, Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı tedbir kararları istedi. İsrail'in askeri operasyonu derhal durdurması gerektiğini belirten UAD'ye Binyamin Netanyahu tarafından 1 ay içinde cevap verilecek. Netanyahu, UAD'ye verilecek cevap için kurmaylarıyla görüşecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına verilecek cevabı ele almak üzere kurmaylarıyla görüşeceği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu'nun kurmaylarıyla yerel saatle 17.00'de bir araya geleceği belirtildi.

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Görüşmede, UAD'nin bugün açıkladığı kararlara verilecek cevabın ele alınacağı ifade edildi.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle 10 Mayıs'ta UAD'ye başvurarak İsrail aleyhine yeni tedbirler talep etmişti.

Netanyahu UAD'ye verilecek cevap için kurmarlarıyla görüşecek - 2. ResimNetanyahu UAD'ye verilecek cevap için kurmarlarıyla görüşecek - 3. Resim

UAD, 16-17 Mayıs'taki duruşmalarda görüşülen taleplere ilişkin kararını bugün açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetti.

Netanyahu UAD'ye verilecek cevap için kurmarlarıyla görüşecek - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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