Japonya’da ödüllü bir kızarmış tavuk restoranı, lezzet sırrının 66 yıldır yenilenmeyen kızartma yağında saklı olduğunu söyledi. Restoran yönetimi, yıllardır kullanılan yağın kızartılan tavuğa ‘karmaşık bir aroma’ ve ‘kendine özgü bir lezzet’ kazandırdığını belirtirken, söz konusu açıklamalar sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

Japonya'nın Shizuoka bölgesinde faaliyet gösteren ve Japonya Kızarmış Tavuk Grand Prix'sinde altın madalya kazanan Wakatori adlı restoran, sıra dışı yöntemiyle gündeme geldi. Restoranın üçüncü kuşak sahibi Yoshihiro Tsuchiya, işletmenin başarısının sırrının 1960 yılında açıldığından bu yana tamamen değiştirilmeyen kızartma yağında saklı olduğunu söyledi.

Ödüllü restoran gizli lezzet sırrını açıkladı, sosyal medya ayaklandı: 66 yıllık yağ gündem oldu

‘KARMAŞIK BİR AROMA’ KAZANDIRIYOR

Tsuchiya'ya göre yıllardır kullanılan yağ, kızarmış tavuğa yeni yağla elde edilmesi mümkün olmayan ‘karmaşık bir aroma’ ve ‘kendine özgü bir lezzet’ kazandırıyor. Ancak açıklamanın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, restoranın onlarca yıldır aynı yağı kullanarak müşterilerinin sağlığını riske attığı yönünde yorumlarda bulundu.

Ödüllü restoran gizli lezzet sırrını açıkladı, sosyal medya ayaklandı: 66 yıllık yağ gündem oldu

HER GECE FİLTRELENİP TEMİZLENİYOR

Tepkiler üzerine Wakatori yönetimi, kullanılan yağın sanıldığı gibi yıllardır aynı şekilde tutulmadığını açıkladı. Yönetimden yapılan açıklamada, restoran çalışanlarının her gece yağın içindeki et kalıntılarını ve yabancı maddeleri filtreleyerek temizlediği, ardından yalnızca küçük bir miktar eski yağı koruyup yeni yağla karıştırdığı belirtildi. Bu nedenle bugün kullanılan yağın tamamı 66 yıllık olmasa da, ilk partiden kalan izlerin karışımda teknik olarak hâlâ bulunabileceği belirtiliyor.

Ödüllü restoran gizli lezzet sırrını açıkladı, sosyal medya ayaklandı: 66 yıllık yağ gündem oldu

Bu yöntem, bazı restoranların yıllardır kullandıkları çorba veya et suyu kültürlerine benzetiliyor. Japonya'da ve diğer Asya ülkelerinde bazı işletmeler, mevcut karışıma sürekli yeni malzemeler ekleyerek geleneksel tariflerini korumayı sürdürüyor.

UZMANLAR ‘RİSK’ KONUSUNDA UYARIYOR

Öte yandan gıda uzmanları, kızartma yağının çorba suyundan farklı olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre yağın tekrar tekrar yüksek sıcaklıklara maruz kalması, trans yağ asitleri ve akrilamid gibi zararlı bileşiklerin oluşmasına yol açabiliyor. Her ne kadar yağ düzenli olarak filtrelenip taze yağla desteklense de, bu maddelerin uzun vadede tamamen ortadan kaldırılamayacağı ve sağlık açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

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